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Общество

Промасленный аист поступил в гдовский «Дом белого аиста»

Фото: "Дом белого аиста".

Волонтерский центр помощи аистам в Гдовском районе принял аистенка, оперение которого запачкано маслом. «И снова загадочный грязный аистёнок поступил к нам. Его оперение обильно промаслено. Такое впечатление, что он попал под струю какой-то технической маслянистой жидкости», - написали в группе «Дома белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Аиста привезли поздно вечером 25 июля, его нашли в деревне Горбатицы Печорского района, где нет аистиных гнёзд. «Откуда он там появился, где с ним приключилась такая беда, в какую переделку он попал, никто не знает», - отмечают волонтеры.

В аистином центре рассказали, что прошлой осенью к ним попал такой же птенец, пойманный на окраине Пскова. Потребовался почти год, чтобы его оперение сменилось и стало белоснежным.

Птица останется в волонтерском центре до следующей весны. Аиста назвали Степан.

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