2 538 искусственных веток закупят для новогодней ёлки в Пскове

14:47, 04 августа 2020, ПАИ

2 538 искусственных веток закупят для комплектации новогодней ёлки в Пскове. Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно характеристикам, искусственные ветки должны быть изготовлены из лески ПВХ светло-зеленого цвета с распушенными концами светлого цвета, а стержень ветки – из оцинкованной проволоки диаметром не менее 4 мм. Длина заготовки должна быть не менее 60 см.

Вес ветки должен составлять не более 0,5 кг, а общий вес веток – не более 1116,72 кг.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 млн 501 тысяча 633 рубля (цена за единицу – 591 рубль 66 копеек). Источник финансирования – бюджет города Пскова на 2020 год.