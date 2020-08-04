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Общество

В Себежском районе до 2023 года отремонтируют несколько дорог

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Несколько дорог отремонтируют в Себежском районе до 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Актуальные вопросы содержания, ремонта, совершенствования дорожной сети Себежского района и перспективные планы по ремонту и реконструкции дорог до 2023 года обсудили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин и глава Себежского района Леонид Курсенков. В совещании также приняли участие руководители ГБУ ПО «Псковавтодор».

Так, запланирован ремонт участка дороги длиной 1,2 км в поселке Березка, в 2022 году асфальтовое покрытие заменят на дороге Толкачево — Себеж — Заситино и произведут ремонт автомобильного моста через реку Идрянка. Кроме того, в планах устройство освещения автобусных остановок в деревнях Зародищи, Новоселье, Осыно, разработка проекта по асфальтированию дороги, обустройству тротуаров и уличного освещения в деревне Эпимахово и ряд ремонтно-восстановительных работ на других участках региональных дорог в Себежском районе.

На 2023 год намечена реконструкция дороги Себеж — Глембочино — Байдаково — граница с Республикой Беларусь. Помимо устройства дорожного полотна здесь будет сделано освещение дороги в населенных пунктах, построены тротуары и пешеходные переходы.

В текущем году дорожные работы проведут на въездах в Себеж: на участке от въезда в город до перекрестка улиц 7-го Ноября, Строителей и Сенцовской и на въезде в Себеж со стороны автотрассы М9 в деревне Новоселье.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

В перспективе также провести ремонт дороги в деревне Чернея, а также ремонт участка дороги в деревне Бельнино. Реализация этих планов будет зависеть от темпов работ на других дорогах в Себежском районе.

В ходе визита в Себежский район Борис Ёлкин также посетил деревню Долосцы, расположенную на важной транспортной артерии — региональной автодороге Опочка — Дубровка — граница с Республикой Беларусь. В этом году на участке этой дороги от начала деревни до границы проводились ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Было проведено устройство асфальтобетонного покрытия, на 15 тысяч кв. м укреплены обочины, отремонтированы съезды с дороги, три водопропускные трубы и две автобусные остановки, нанесена разметка.

Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области проинформировал главу Себежского района, что следующим этапом мероприятий в деревне Долосцы станет организация уличного освещения автобусной остановки и пешеходного перехода в центре деревни.

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