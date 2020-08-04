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Общество

62-летнюю женщину разыскивают в Пскове

Одна из последних фотографии пропавшей. Фото: Ольга Егорова.

2 августа ушла из дома на улице Вагонный переулок в Пскове 62-летняя женщина Светлана Михайловна Агапитова. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Родственники женщины разместили в соцсетях объявления о поиске. Не исключается потеря памяти.

По виду Светлане Агапитовой 55-60 лет, рост 160-170 сантиметров, короткая стрижка, телосложение полное. В чем была одета, когда уходила, не сообщается.

По последним данным, утром 4 августа пенсионерку видели неподалеку от автовокзала, она была одета в салатовую футболку, бриджи и резиновые сапоги. Отмечается, что сапоги ей дали прохожие, так как она была босиком.

Фото: Ольга Егорова.

Близкие Светланы Агапитовой отмечают, что на протяжении дня получают звонки от жителей города с информацией о ее местонахождении в разных районах, но она пока не подтвердилась, поиски продолжаются.

Людей, у которых есть какая-либо информация, просят позвонить по номеру телефона: 8 (953) 236-45-14 – Ольга.

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