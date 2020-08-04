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Общество

Противоаварийные работы проведут на колокольне Троицкого собора в Пскове

Автор фото: Влад Родин

Противоаварийные работы проведут на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове. Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно акту технического состояния объекта от 6 мая 2020 года, в целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения и создания нормальных условий для его использования по первоначальному назначению необходимо укрепить фундамент, расчистить и укрепить цокольную часть стен, восстановить целостность стен по фасадам колокольни, восстановить металлические связи, провести раскрытие и укрепление арочного проёма в северной стене, провести работы по раскрытию цокольной части стен с сопровождением археологов и устроить отмостки.

Схема дефектов из конкурсной документации

Таким образом, противоаварийные работы будут включать в себя подготовительные работы (археологические раскопки, исследования, составление отчета), расчистку прилегающей территории от грунта, реставрацию и укрепление кладки фундамента, устройство отмостки, устройство временных поддерживающих железобетонных конструкций и геотехнический мониторинг при проведении противоаварийных работ.

Схема дефектов из конкурсной документации

Заявки для участия в аукционе по определению подрядчика принимаются до 26 августа. Начальная (максимальная) цена контракта – 21 млн 880 тысяч 387 рублей.

Заказчиком работ выступила Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Окончание – 25 ноября 2021 года.

В настоящее время на колокольне проводятся реставрационные работы на 10 млн 103 тысяч рублей.

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