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Общество

Елена Бибикова: Совфед работал эффективно на удалёнке

В работу Совета Федерации в этом году внесли изменения в связи с пандемией коронавируса, дистанционная работа может быть внедрена на постоянной основе, если пандемия повторится. Этот период показал, что многие работают прекрасно и на удаленке, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 4 августа.

По словам Елены Бибиковой, весенняя сессия софведа была «необычная», с апреля пленарные заседания проходили только в штатном режиме, все остальные мероприятия — только в дистанционном, онлайн. В весенней сессии было 16 заседаний, в том числе два внеплановых. Рассмотрено более 3 тысяч законопроектов.

«Многие законы принимались во исполнение предложений президента, правительства — с марта все ушли на карантин, много законов в поддержку экономики, предпринимательства, граждан, выплата пособий. Заседания касались мер поддержки работающих граждан, поддержки семей с детьми. Закон принят одним из последних — изменения в трудовой кодекс и связан с увольнением работников в связи с ликвидацией», - рассказала Бибикова.  

Кроме того, по ее словам, в ходе сессии был принят закон, который предусматривает, что ни один работодатель в случае ликвидации не имеет права увольнять без выплат. Внесены изменения в налоговое законодательство – налог о регистрации юрлиц и ИП.

По мнению Бибиковой,  все сферы восстанавливаются, принимаются законы в части здравоохранения, в частности, по лекарственному обеспечению.

 

 

 

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