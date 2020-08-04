Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live
Гостьей ПАИ-live 4 августа станет сенатор Елена Бибикова. В рамках прямого эфира заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова расскажет о социальной политике России и Псковской области, а также оценит эффективность поправок в пенсионное законодательство.
Темой разговора станут проблема обеспечения жильём детей-сирот, принятые законодательства, а также сенатор назовёт обязательные условия для формирования пенсии.
Прямую трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации в 17:00.