Участок площади автовокзала отремонтируют в Острове

17:15, 04 августа 2020, ПАИ

В Острове отремонтируют участок площади автовокзала на улице Пригородной. Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Перед посадочной площадкой обновят асфальтовое покрытие после срезки устаревшего, обустроят тротуар. На посадочной площадке тоже обновят асфальт, а также сделают покрытие из тротуарной плитки.

Начальная (максимальная) цена контракта – 9 млн 103 тысячи 492 рубля. Заявки для участия в аукционе по определению подрядчика принимаются до 12 августа. Акуцион в электронной форме пройдет 14 августа.

Окончание ремонтных работ – до 15 ноября 2020 года.