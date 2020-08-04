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Общество

Участок площади автовокзала отремонтируют в Острове

В Острове отремонтируют участок площади автовокзала на улице Пригородной. Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Перед посадочной площадкой обновят асфальтовое покрытие после срезки устаревшего, обустроят тротуар. На посадочной площадке тоже обновят асфальт, а также сделают покрытие из тротуарной плитки.

Начальная (максимальная) цена контракта – 9 млн 103 тысячи 492 рубля. Заявки для участия в аукционе по определению подрядчика принимаются до 12 августа. Акуцион в электронной форме пройдет 14 августа.

Окончание ремонтных работ – до 15 ноября 2020 года.

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