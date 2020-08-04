Сенатор назвала обязательные условия для формирования пенсии

17:59, 04 августа 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 4 августа назвала обязательные условия для формирования пенсии.

По словам Елены Бибиковой, пенсия финансируется по линии пенсионного фонда – социальные, страховые, государственные пенсии и пенсии силовикам (военнослужащие, МДВ, ФСБ, прокуратура) за службу в органах.

Кроме того, Бибикова рассказала, что первая группа страховых пенсий по старости – пенсии, которые назначаются по достижению определенного возраста, наличие определенного пенсионного стажа, и к 25 году стаж будет составлять не менее 15 лет. Третье условие – наличие пенсионных коэффициентов (не менее 30 должно быть). Бибикова пояснила, что страховой стаж – стаж по записям в трудовой книжке до 2002 года, с 2002 трудовая книжка имеет не очень большое значение, в страховой стаж включается только те периоды, данные которых есть в пенсионном фонде, а также некоторые нестраховые периоды — служба в армии, время ухода за ребенком (не более 6 лет), судимости.

Елена Бибикова заявила, что на увеличение пенсии может повлиять добровольное пенсионное страхование, монополисты проводят добровольные перечисления. При этом Бибикова подчеркнула, что нужна официальная зарплата, а наличие иждивенцев влияет тоже на размер пенсии к моменту достижения пенсионного возраста.

«До 2014 года пенсионные фонды РФ работали кто как мог, бывали случаи, что пенсионные фонды терялись, деньги терялись. Деньги могли вывести с одного фонда в другой, третий и в итоге потерять. С 2014 года заморозка произошла пенсионных накоплений - все страховые взносы 16 % пошли на страховую пенсию. Была введена система контроля Центробанком, контроль существует, страхование. Любой человек 67-го года рождения или моложе имеет накопительную пенсию. Контроль существует, ежегодно публикуется информация о доходности. В этом году на 6,6 % индексация пенсий была проведена», - рассказала Бибикова.