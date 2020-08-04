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Общество

Безопасность школьной и прилегающей к ней территории проверили единороссы в Пскове

Общественники проконтролировали территорию у школы № 3 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» активисты партии провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Объектом проверки стала средняя общеобразовательная школа № 3.

В выезде приняли участие член фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Григорий Стороненков, активисты партии и директор школы Александр Дедов.

Участники рейда проверили безопасность подходов к школе, наличие пешеходных переходов и лежачих полицейских.

Общественники отметили, что школа уже вполне готова к учебному году, школьная территория большая и ухоженная. Она оборудована тремя входами для удобства  жителей улиц Алёхина, Технической и частного сектора. На пришкольной территории выкошена трава, забор и уличная площадка для школьных мероприятий находятся в хорошем состоянии.

Активистами было обнаружено опасное для школьников и других пешеходов место на пути к школе через Чёртов ручей.

«Здесь нет организованного тротуара, поэтому люди идут по обочине, возле которой находится обрыв в 3 метра», - прокомментировал Стороненков.  Депутат договорился с управлением городского хозяйства администрации города об установке в этом месте перил для обеспечения безопасности граждан. До начала учебного года работы будут выполнены.

Также общественники отметили, что тропинка, ведущая в сторону улицы Леона Поземского, по которой дети ходят в школу, по обеим сторонам заросла травой.  Григорий Стороненков направит в УГХ запрос о скосе травы на данной территории.

В настоящее время на пришкольной территории ведутся ремонтные работы по прокладке тепловых сетей, которые планируют закончить к началу учебного года.

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