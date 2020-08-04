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Общество

Ветеранам Опочецкого района подарили мобильные телефоны

Фото: Юрий Богашев.

Ветеранам Великой Отечественной войны из Опочецкого района в рамках акции «Телефоны фронтовикам» подарили мобильные телефоны с бесплатной связью. Об этом Псковскому агентству информации рассказал секретарь районного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашев.

Юрий Богашев вместе с «Волонтерами Победы» вручили ветеранам мобильные телефоны с безлимитной связью.

«В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы ни один ветеран не должен остаться без поддержки и внимания! Кнопки здесь большие, удобные. Имеется кнопка экстренного вызова, куда вносится номер близкого родственника или необходимой службы. Достаточно нажать ее и вызов пойдет», - рассказал секретарь райотделения.

Фото: Юрий Богашев.

Всего в Опочецком районе такими телефонами будут обеспечены девять ветеранов Великой Отечественной войны. Проект «Телефоны фронтовикам» реализован «Единой Россией» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Всероссийским движением «Волонтёры Победы» и ведущими российскими операторами сотовой связи.

Кроме того, партия поддержала инициативу «Волонтеров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны: за каждым из девяти ветеранов закреплены участники движения «Волонтеры Победы», готовые в любую минуту прийти на помощь ветеранам.

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