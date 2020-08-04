Товары псковских предпринимателей теперь можно купить в одном месте, не выходя из дома
Коронавирус больно ударил по бизнесу. Несколько месяцев работа предпринимателей была полностью парализована. При этом аренду, коммунальные платежи, налоги, заработную плату сотрудникам никто не отменял. Помощь государства и послабления не могут быть вечными, а бизнес надо спасать здесь и сейчас.
Чтобы поддержать предпринимателей, в регионе был создан региональный маркетплейс. Проще говоря, открыт псковский интернет-магазин, где бизнесмен кладёт на виртуальные полки свой виртуальный товар, а покупатель, используя свой смартфон, может его быстро и удобно купить.
О работе площадки рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.
Магазин без аренды и коммуналки
– Анастасия, как возникла сама идея создания такого ресурса?
– Вопрос о создании маркетплейса поднимался то одним, то другим предпринимателем неоднократно. Одни только подумывали о создании площадки электронной торговли, другие что-то пытались организовать своими силами. О создании её на уровне региона речь не шла, потому что такой ресурс требует больших затрат, а потому в нём должна быть необходимость и соответствующий запрос от предпринимателей.
Когда пандемия заставила всех засесть дома и работать можно было только дистанционно, выяснилось, что большая часть предпринимателей не имеет возможности продавать свою продукцию электронным способом. И проблема даже не в отсутствие интернета, просто они не понимали, как это можно организовать.
На одном из заседаний оперативного штаба по экономике губернатор Михаил Ведерников заметил, что неплохо бы было создать региональный маркетплейс. В тот момент мы как раз обсуждали с частным предпринимателем организацию такой площадки.
– Во сколько обошёлся проект?
– Цена создания такой площадки – от 500 000 рублей и выше. И средства на неё в тот момент взять было неоткуда. У фонда финансирование целевое, и мы тоже не можем выделить деньги под какой-то проект. Предприниматель же бесплатно предоставил техническую разработку площадки. Мы со своей стороны вошли партнёрами.
– Быстро получилось запустить сайт?
– Мы запустили сайт в конце мая, спустя две недели после презентации площадки губернатору. Перед запуском была проделана большая работа по его заполнению. Ведь прежде чем предлагать его потребителю, важно, чтобы он был наполнен какой-то продукцией. Сейчас предприниматели заносят туда информацию о себе и своих товарах бесплатно. У них есть возможность зарегистрировать свой личный кабинет и сразу размещать товары/услуги. Также предпринимателям оказывается поддержка и даются рекомендации по размещению своих предложений. Особое внимание уделяется вопросу организации доставки.
«Сделано в Пскове». И не только
– Сколько уже предпринимателей представлено на площадке?
– Порядка 112 продавцов, примерно 30 % из них довольно активные: постоянно обновляют товары, участвуют в акциях, предоставляют скидки. Представлено около 2 500 наименований продукции более чем в 300 категориях. 70 % покупателей – женщины.
Наибольшим спросом пользуется женская и детская одежда, косметика, зоотовары, продукция ресторанов, электроника, подарки и сувениры. Очень популярна продукция местных производителей, поэтому планируем открыть специальный раздел «сделано в Пскове».
– Предприниматели могут выставить любые товары или есть какие-то ограничения?
– Абсолютно любые. При этом это могут быть как товары, так и услуги. Мы понимаем, что большое количество предпринимателей просто занимается перепродажей каких-то товаров. А поскольку маркетплейс мы создавали как площадку, где каждый предприниматель может получить возможность бесплатно в интернете разместить свой товар, то никаких ограничений устанавливать не стали.
– Но предприниматели все местные?
– Предприниматели местные, площадка создавалась именно для них. Пока не рассматривается вариант размещения предпринимателей из других областей. Пока. Но я могу сказать, что есть уже несколько регионов, которые обращались к разработчику платформы с просьбой поделиться опытом. Мы, наверное, сейчас единственные с такой уникальной практикой создания маркетплейса.
Выживание – дело рук...
– Одно время в регионе действовала похожая площадка – «Псковский фермер». На ней местные производители могли продавать свою продукцию, но со временем её не стало.
– Успех таких площадок зависит от ряда факторов. Для того чтобы они работали, нужен внушительный финансовый и человеческий ресурс. Во-первых, её надо продвигать, чтобы она всегда была на слуху. Во-вторых, надо постоянно контролировать актуальность товаров и цен, специальных предложений. В-третьих, доставка. Когда мы создавали площадку, нас предупреждали, что одна из основных задач – это логистика. Если покупатель сделает заказ, а товар не получит, то он попросту больше не вернётся. Пока у нас товары доставляют сами предприниматели. У кого-то доставка отлажена хорошо, а кто-то испытывает сложности. Но в целом справляются. Мы стараемся применить весь наш опыт, чтобы площадка была полезна и успешно развивалась.
– Какое решение вопроса доставки вы видите?
– Мы рассматриваем два варианта. Первый – аутсорсинг, то есть привлекаем коммерческую организацию, которая специализируется на логистике. Кстати, уже проведён ряд переговоров с возможными партнёрами. Второй вариант – это логистика собственными силами. Мы сейчас посмотрим, как площадка себя покажет, и исходя из этого будем принимать соответствующие решения.
– Станет ли площадка платной для предпринимателей в будущем?
– Размещение на площадке планируем так и оставить бесплатным. Очень важно, чтобы нашим покупателям было удобно ею пользоваться, а псковские предприниматели могли свободно размещать свои товары/услуги. По мере развития мы будем вводить дополнительный функционал, который может быть платным, потому что вопрос монетизации достаточно актуальный.
– Вы создавали маркетплейс, ориентируясь на чей-то опыт? Насколько они вообще эффективны?
– Если говорить о регионах, то все существующие региональные площадки узкоспециализированные. Мы же работаем в формате цифрового торгового центра, где представлены товары/услуги из совершенно разных категорий.Получается, что ни в одном регионе такого формата нет. Поэтому мы ориентируемся на опыт развития федеральных маркетплейсов. И нам ещё очень помогает предприниматель, который создал эту площадку. Он специализируется на таких проектах.
– На ваш взгляд, не начнётся ли отток покупателей? Обычные магазины уже фактически открылись и работают после снятия ограничений.
– Не думаю. Мне кажется, за время сидения дома у людей сформировалась привычка заказывать товары через интернет. Это удобно, не нужно тратить время на походы в магазин и нести вещи домой. Плюс ко всему на площадке предприниматели предлагают различные скидки, а мы со своей стороны, продвигая ресурс, проводим разные акции. И у нас нет иллюзий. Мы создавали эту площадку как инструмент поддержки предпринимателей. Мы понимаем, что он может затухнуть, а может и развиться и на это влияют совершенно разные факторы. Пока же темпы только нарастают, интерес и предпринимателей, и покупателей к ресурсу есть. Только за последний месяц информационный охват составил более 60 000 человек.