Товары псковских предпринимателей теперь можно купить в одном месте, не выходя из дома

18:58, 04 августа 2020, ПАИ

Коронавирус больно ударил по бизнесу. Несколько месяцев работа предпринимателей была полностью парализована. При этом аренду, коммунальные платежи, налоги, заработную плату сотрудникам никто не отменял. Помощь государства и послабления не могут быть вечными, а бизнес надо спасать здесь и сейчас.

Чтобы поддержать предпринимателей, в регионе был создан региональный маркетплейс. Проще говоря, открыт псковский интернет-магазин, где бизнесмен кладёт на виртуальные полки свой виртуальный товар, а покупатель, используя свой смартфон, может его быстро и удобно купить.

О работе площадки рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Магазин без аренды и коммуналки

– Анастасия, как возникла сама идея создания такого ресурса?

– Вопрос о создании маркетплейса поднимался то одним, то другим предпринимателем неоднократно. Одни только подумывали о создании площадки электронной торговли, другие что-то пытались организовать своими силами. О создании её на уровне региона речь не шла, потому что такой ресурс требует больших затрат, а потому в нём должна быть необходимость и соответствующий запрос от предпринимателей.

Когда пандемия заставила всех засесть дома и работать можно было только дистанционно, выяснилось, что большая часть предпринимателей не имеет возможности продавать свою продукцию электронным способом. И проблема даже не в отсутствие интернета, просто они не понимали, как это можно организовать.

На одном из заседаний оперативного штаба по экономике губернатор Михаил Ведерников заметил, что неплохо бы было создать региональный маркетплейс. В тот момент мы как раз обсуждали с частным предпринимателем организацию такой площадки.

– Во сколько обошёлся проект?

– Цена создания такой площадки – от 500 000 рублей и выше. И средства на неё в тот момент взять было неоткуда. У фонда финансирование целевое, и мы тоже не можем выделить деньги под какой-то проект. Предприниматель же бесплатно предоставил техническую разработку площадки. Мы со своей стороны вошли партнёрами.

– Быстро получилось запустить сайт?

– Мы запустили сайт в конце мая, спустя две недели после презентации площадки губернатору. Перед запуском была проделана большая работа по его заполнению. Ведь прежде чем предлагать его потребителю, важно, чтобы он был наполнен какой-то продукцией. Сейчас предприниматели заносят туда информацию о себе и своих товарах бесплатно. У них есть возможность зарегистрировать свой личный кабинет и сразу размещать товары/услуги. Также предпринимателям оказывается поддержка и даются рекомендации по размещению своих предложений. Особое внимание уделяется вопросу организации доставки.

«Сделано в Пскове». И не только

– Сколько уже предпринимателей представлено на площадке?

– Порядка 112 продавцов, примерно 30 % из них довольно активные: постоянно обновляют товары, участвуют в акциях, предоставляют скидки. Представлено около 2 500 наименований продукции более чем в 300 категориях. 70 % покупателей – женщины.

Наибольшим спросом пользуется женская и детская одежда, косметика, зоотовары, продукция ресторанов, электроника, подарки и сувениры. Очень популярна продукция местных производителей, поэтому планируем открыть специальный раздел «сделано в Пскове».

– Предприниматели могут выставить любые товары или есть какие-то ограничения?

– Абсолютно любые. При этом это могут быть как товары, так и услуги. Мы понимаем, что большое количество предпринимателей просто занимается перепродажей каких-то товаров. А поскольку маркетплейс мы создавали как площадку, где каждый предприниматель может получить возможность бесплатно в интернете разместить свой товар, то никаких ограничений устанавливать не стали.

– Но предприниматели все местные?

– Предприниматели местные, площадка создавалась именно для них. Пока не рассматривается вариант размещения предпринимателей из других областей. Пока. Но я могу сказать, что есть уже несколько регионов, которые обращались к разработчику платформы с просьбой поделиться опытом. Мы, наверное, сейчас единственные с такой уникальной практикой создания маркетплейса.

Выживание – дело рук...

– Одно время в регионе действовала похожая площадка – «Псковский фермер». На ней местные производители могли продавать свою продукцию, но со временем её не стало.

– Успех таких площадок зависит от ряда факторов. Для того чтобы они работали, нужен внушительный финансовый и человеческий ресурс. Во-первых, её надо продвигать, чтобы она всегда была на слуху. Во-вторых, надо постоянно контролировать актуальность товаров и цен, специальных предложений. В-третьих, доставка. Когда мы создавали площадку, нас предупреждали, что одна из основных задач – это логистика. Если покупатель сделает заказ, а товар не получит, то он попросту больше не вернётся. Пока у нас товары доставляют сами предприниматели. У кого-то доставка отлажена хорошо, а кто-то испытывает сложности. Но в целом справляются. Мы стараемся применить весь наш опыт, чтобы площадка была полезна и успешно развивалась.

– Какое решение вопроса доставки вы видите?

– Мы рассматриваем два варианта. Первый – аутсорсинг, то есть привлекаем коммерческую организацию, которая специализируется на логистике. Кстати, уже проведён ряд переговоров с возможными партнёрами. Второй вариант – это логистика собственными силами. Мы сейчас посмотрим, как площадка себя покажет, и исходя из этого будем принимать соответствующие решения.

– Станет ли площадка платной для предпринимателей в будущем?

– Размещение на площадке планируем так и оставить бесплатным. Очень важно, чтобы нашим покупателям было удобно ею пользоваться, а псковские предприниматели могли свободно размещать свои товары/услуги. По мере развития мы будем вводить дополнительный функционал, который может быть платным, потому что вопрос монетизации достаточно актуальный.

– Вы создавали маркетплейс, ориентируясь на чей-то опыт? Насколько они вообще эффективны?

– Если говорить о регионах, то все существующие региональные площадки узкоспециализированные. Мы же работаем в формате цифрового торгового центра, где представлены товары/услуги из совершенно разных категорий.Получается, что ни в одном регионе такого формата нет. Поэтому мы ориентируемся на опыт развития федеральных маркетплейсов. И нам ещё очень помогает предприниматель, который создал эту площадку. Он специализируется на таких проектах.

– На ваш взгляд, не начнётся ли отток покупателей? Обычные магазины уже фактически открылись и работают после снятия ограничений.

– Не думаю. Мне кажется, за время сидения дома у людей сформировалась привычка заказывать товары через интернет. Это удобно, не нужно тратить время на походы в магазин и нести вещи домой. Плюс ко всему на площадке предприниматели предлагают различные скидки, а мы со своей стороны, продвигая ресурс, проводим разные акции. И у нас нет иллюзий. Мы создавали эту площадку как инструмент поддержки предпринимателей. Мы понимаем, что он может затухнуть, а может и развиться и на это влияют совершенно разные факторы. Пока же темпы только нарастают, интерес и предпринимателей, и покупателей к ресурсу есть. Только за последний месяц информационный охват составил более 60 000 человек.