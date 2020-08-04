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Общество

В Псковской области четырёх сотрудников не допустили к работе в детском лагере из-за COVID-19

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области 15 июля открылись детские оздоровительные лагеря. Все загородные учреждения уже отработали первую 14-дневную смену. В условиях особого контроля из-за пандемии коронавируса все сотрудники детских лагерей прошли тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Перед открытием лагерей за 72 часа все сотрудники прошли обследования на новую коронавирусную инфекцию. У четырёх сотрудников тест был положительный. Сотрудники отстранены», – говорится в сообщении.

У всех детей имеются справки об отсутствии контакта с больными коронавирусом.

Перед открытием все учреждения получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии учреждений санитарным требованиям. Во всех лагерях провели акарицидные обработки (против клещей) и дератизационные мероприятия.

Роспотребнадзор контролирует деятельность детских лагерей. В загородных лагерях продолжаются плановые дистанционные проверки, в одно учреждение специалисты выезжали по проверке прокуратуры.

В лагерях проводится обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, в каждом помещении есть антисептики для рук, соблюдается социальная дистанция при приёме пищи и при расстановке кроватей.

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