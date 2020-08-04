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Общество

Василий Осипов поручил ускорить темпы строительства детсада на улице Алексея Алёхина в Пскове

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил ускорить темпы строительства детского сада на улице Алексея Алёхина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На объекте вице-губернатор указал подрядчику на значительное отставание от графика по целому ряду направлений. «Проект с самого начала столкнулся с сложностями в реализации, необходимо значительно увеличить темпы работ, потому что до срока сдачи объекта остается мало времени», – отметил он. Василий Осипов подчеркнул, что для решения задач необходимо использовать собственные ресурсы или привлечь дополнительные субподрядные организации. Сейчас на объекте задействовано порядка 80 человек и 7 единиц техники.

Представители подрядной организации заверили, что им под силу поддерживать высокие темпы работы и привлечь дополнительных специалистов. Но при этом есть необходимость в дополнительном авансировании проекта для закупки оборудования и малых архитектурных форм. Василий Осипов подчеркнул, что данный вопрос в ближайшее время проработают профильные специалисты региональной администрации.

Строительство детского сада на улице Алексея Алёхина в Пскове ведётся в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав нацпроекта «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделено более 210 млн рублей.

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