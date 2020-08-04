Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Компания Netfilx в своём YouTube-канале опубликовала трейлер драматического сериала «Рэтчед» (Ratched). В центре сюжета – жизнь медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи.
Главную роль исполнила актриса Сара Полсон («12 лет рабства», сериалы «Американская история ужасов» и «Отчаянные домохозяйки»). Шоураннер сериала – Райан Мерфи («Лузеры», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений»).
Премьера первого сезона, состоящего из восьми серий, состоится 18 сентября. Всего запланировано два сезона.