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Общество

Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Компания Netfilx в своём YouTube-канале опубликовала трейлер драматического сериала «Рэтчед» (Ratched). В центре сюжета – жизнь медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи.

Главную роль исполнила актриса Сара Полсон («12 лет рабства», сериалы «Американская история ужасов» и «Отчаянные домохозяйки»). Шоураннер сериала – Райан Мерфи («Лузеры», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений»).

Ratched / Netflix

Премьера первого сезона, состоящего из восьми серий, состоится 18 сентября. Всего запланировано два сезона.

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