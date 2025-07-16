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Общество

Антикоррупционнная горячая линия пройдёт в псковском Росреестре 17 июля

Горячая линия по вопросам противодействия коррупции состоится в Управлении Росресстра Псковской области 17 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На обращения граждан ответит начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко.

В Росреестре напомнили о действующем «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции: 8 (8112) 68-70-24. «Телефон доверия» функционирует ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений.

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