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Общество

Праздник мороженого пройдёт в Пскове

Праздник мороженого в рамках празднования Дня города Пскова пройдёт в Парке Строителей 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления культуры администрации Пскова.

Праздник начнётся в 12:00. Гостей ждут тематические фотозоны, шоу мыльных пузырей, бесплатное мороженое за участие в конкурсах и другие развлечения.

Ранее сообщалось, что опубликована программа мероприятий ко Дню города Пскова.

Жителей и гостей города ждут семейный праздник, выставка профессиональных художников «Псков приглашает друзей», митинги на воинских захоронениях, концертные и тематические программы, спортивные соревнования. Также в рамках празднования состоятся фестивали «Псков молодой», «Псковская уха», фестиваль единоборств «Освобождение», фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», «Парад колясок», «Псков Sup Фест» и другие мероприятия.

Ранее Борис Елкин назвал ключевые события празднования Дня города.

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