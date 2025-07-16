Псковички стали участницами фольклорного фестиваля «Без корней и трава не растёт»

21:44, 16 июля 2025, ПАИ

Студентки направлений «Филология» и «Педагогическое образование», обучающиеся по профилю «Русский язык и литература», приняли участие в работе II Межрегионального фольклорного фестиваля «Без корней и трава не растёт», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками фестиваля стали сотни человек из разных уголков Псковской и Ленинградской областей.

В начале сентября под руководством преподавателей ПсковГУ студенты отправятся в экспедицию «Современная мифология Гдовского края», где выступят в роли собирателей фольклорно-этнографического наследия Псковщины.

Напомним, проект «Молодежная фольклорно-этнографическая экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стал победителем грантового конкурса Русского географического общества 2025 года и реализуется при поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».