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Общество

Новый рентген-аппарат установили в опочецком филиале Островской межрайонной больницы

В медицинские организации Псковской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» поступает новое жизненно важное диагностическое оборудование. В частности, в филиале «Опочецкий» Островской межрайонной больницы установлен и введён в эксплуатацию новый рентген-аппарат. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

Кабинет, преобразившийся после ремонта, соответствует самым строгим стандартам и готов принять пациентов в своих обновлённых стенах. Новое оборудование открывает горизонты для диагностики на качественно новом уровне, предоставляя чёткие и детализированные снимки. Это, несомненно, отразится на качестве медицинской помощи, оказываемой пациентам, отметили в газете.

Применение новой аппаратуры будет особенно полезно и в ходе профилактических осмотров и диспансеризации, когда своевременное выявление болезней может стать ключевым фактором для успешного лечения», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что бодиплетизмограф появился в Псковской инфекционной больнице.

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