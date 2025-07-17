Новый рентген-аппарат установили в опочецком филиале Островской межрайонной больницы

23:58, 17 июля 2025, ПАИ

В медицинские организации Псковской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» поступает новое жизненно важное диагностическое оборудование. В частности, в филиале «Опочецкий» Островской межрайонной больницы установлен и введён в эксплуатацию новый рентген-аппарат. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Кабинет, преобразившийся после ремонта, соответствует самым строгим стандартам и готов принять пациентов в своих обновлённых стенах. Новое оборудование открывает горизонты для диагностики на качественно новом уровне, предоставляя чёткие и детализированные снимки. Это, несомненно, отразится на качестве медицинской помощи, оказываемой пациентам, отметили в газете.

Применение новой аппаратуры будет особенно полезно и в ходе профилактических осмотров и диспансеризации, когда своевременное выявление болезней может стать ключевым фактором для успешного лечения», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что бодиплетизмограф появился в Псковской инфекционной больнице.