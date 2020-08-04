Госархив рассказал об отсутствии мяса на прилавках в Пскове в 1916 году

22:12, 04 августа 2020, ПАИ

В апреле 1916 года в Пскове исчезло из продажи мясо, рассказал Государственный архив Псковской области в своём Instagram.

«Полицмейстер Д. Я. Сондоевский писал в рапорте губернатору: «Для выяснения причин, вызвавших отсутствие в продаже мяса, мною с участием ветеринарного инспектора И. К. Макарова и уездного исправника Н. С. Власкова были собраны на совещание псковские мясоторговцы: Алексей Васильев Костин, Иван Семенов Антонов, Степан Федосеев Федотов, Яков Ефимов Боголюбов, Михаил Фролов Плинер и Эльяш Гиршнев Айзенберг», – отметили в архиве.

Из записки можно узнать, что в те годы в Псков мясо поставляли из Сибири, Витебской и Прибалтийской губерний. «Местный же скот, считавшийся по качеству мяса хуже сибирского и Прибалтийского, до начала войны всегда свободно и в достаточном количестве приобретается в Пскове и Псковском уезде. С объявлением войны доставка сибирского мяса и скота из Витебской и Прибалтийской губерний не только совершенно прекратилась, но даже стали приезжать в Псков за мясом из Риги и Двинска», – приводит архив сведения из рапорта.

Автор рапорта сообщает, что местный скот ранее был частично реквизирован военными властями.

Ещё одним фактором стали цены на мясо. Годом ранее был недостаток кормов, население избавлялось от скотины, которую не могло прокормить. И теперь оставшуюся продавали значительно дороже. А между тем в губернии была утверждена такса, дороже которой мясные лавки не могли отпускать товар.

«Вот так совпало сразу множество причин, которые и привели к опустению прилавков», – добавили в госархиве.