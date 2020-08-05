В России увеличили сумму оплачиваемых лекарств для льготников

07:40, 05 августа 2020, ПАИ

Правительство России увеличило сумму оплачиваемых государством лекарств для льготных категорий граждан до 886,4 рубля в месяц. Об этом пишут «Известия».

Это изменение увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей в 2020 году.

Получить рецепт на оплачиваемое лекарство можно у лечащего врача в поликлинике при предъявлении подтверждающего документа. Человек может отказаться от льготных лекарств и получить денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Среди льготных категорий, которые имеют право на бесплатные лекарства и медицинские товары, — люди с хроническими заболеваниями, инвалиды, дети до трех лет (для многодетных семей — до шести лет), ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, граждане, проживающие в зоне отселения, а также представители малочисленных народов Севера.