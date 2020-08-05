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Общество

Второй концерт «Спасибо медикам» пройдет в Псковском кремле

Instagram Михаила Ведерникова

Второй благотворительный концерт «Спасибо медикам» пройдет на территории Псковского кремля 29 августа. Об этом сообщила театрально-концертная дирекция Псковской области в соцсетях.

В программе заявлены популярные музыкальные виртуозы и исполнители: Евгения Зима Band, Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал). Псковичи увидят новую программу, включающую произведения из обоих шоу Евгении Зимы со своей группой Evgenia Zima Band и абсолютно новые песни.

Концерт состоится 29 августа в 20:00, вход с 19:00.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте.

В Псковской области продолжается благотворительный проект #СпасибоМедикам, организованный  театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией Псковской области. Первый концерт на автомобилях «Спасибо медикам» в поддержку псковских врачей и медицинских работников прошел в июля. Тогда жители региона собрали 600 тысяч рублей.

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