Второй концерт «Спасибо медикам» пройдет в Псковском кремле
Второй благотворительный концерт «Спасибо медикам» пройдет на территории Псковского кремля 29 августа. Об этом сообщила театрально-концертная дирекция Псковской области в соцсетях.
В программе заявлены популярные музыкальные виртуозы и исполнители: Евгения Зима Band, Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал). Псковичи увидят новую программу, включающую произведения из обоих шоу Евгении Зимы со своей группой Evgenia Zima Band и абсолютно новые песни.
Концерт состоится 29 августа в 20:00, вход с 19:00.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте.
В Псковской области продолжается благотворительный проект #СпасибоМедикам, организованный театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией Псковской области. Первый концерт на автомобилях «Спасибо медикам» в поддержку псковских врачей и медицинских работников прошел в июля. Тогда жители региона собрали 600 тысяч рублей.