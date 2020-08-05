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Общество

Томские ученые разработали уникальные искусственные кровеносные сосуды

Новую технологию создания искусственных сосудов разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом пишет РИА Новости.

Искусственные сосуды (графты) востребованы при лечении острых тромбозов. Если восстановить функционал сосуда медикаментозно или хирургически невозможно, то пораженный участок удаляется и заменяется искусственным.

«Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой напротив не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови», - отметил научный сотрудник лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Евгений Больбасов.

По словам томских ученых, уникальность новой отечественной технологии в том, что она намного проще и на 90% дешевле существующих методов производства искусственных сосудов.

Для улучшения приживаемости имплантируемых графтов сегодня используется очень сложная обработка и дорогостоящие препараты. При этом механические и функциональные характеристики таких сосудов все равно далеки от хороших. Разработка ТПУ, как отметили авторы, лишена этих недостатков.

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