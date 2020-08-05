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Общество

Сергей Чубарыкин возглавил Псковское соединение ВДВ

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Нового командира Псковского гвардейского соединения ВДВ полковника Сергея Чубарыкина представили личному составу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сергей Чубарыкин назначен на должность указом президента Российской Федерации. Накануне его представил личному составу командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Прежний командир соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Командующий ВДВ поблагодарил гвардии генерал-майора Игоря Каплия за безупречную службу в должности командира соединения, пожелал дальнейших успехов в службе и наградил именным оружием – девятимиллиметровым пистолетом Ярыгина.

Также генерал-полковник Андрей Сердюков в сопровождении офицеров командования ВДВ и управления соединения проверил ход подготовки к международному этапу конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных подразделений «Десантный взвод», который состоится в период с 23 августа по 1 сентября.

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