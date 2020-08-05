В Новоржевском районе пожар уничтожил более 3 га зерновых культур

09:17, 05 августа 2020, ПАИ

Более 3 га зерновых культур уничтожил пожар в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

4 августа в 16:45 в деревне Свистогузово Новоржевского района сгорели зерновые культуры на площади 3,5 га. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти шесть дачных домов и семь хозяйственных построек.

В 19:58 этого же дня в СНТ «Здоровье» Гдовского района на улице Лесной произошел пожар в дачном доме. Изнутри сгорела кровля. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пожарным удалось спасти баню и соседний дачный дом.