На базе ТПП Псковской области пройдёт туристический веб-марафон «Движение навстречу»

09:24, 05 августа 2020, ПАИ

Туристический веб-марафон «Движение навстречу» пройдёт на базе ТПП Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Туристический веб-марафон «Движение навстречу» состоится 5 августа на базе Торгово-промышленной палаты Псковской области. В нём примут участие Торгово-промышленные палаты Республики Коми, Псковской и Новгородской областей и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

В рамках марафона состоится обмен опытом, а также будут презентованы новые проекты. Акцент будет сделан на возможности агротуризма, гастрономического, культурно-познавательного, промышленного и медицинского туризма.

Конференция будет доступна для просмотра на главном YouTube-канале ТПП РФ в 11:00 утра по московскому времени. Трансляция автоматически появится на главной странице.

Программа веб-марафона:

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам обратится вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, а также президенты Новгородской торгово-промышленной палаты, ТПП Республики Коми, генеральный директор Брестского отделения БелТПП Лабун Валерий Болеславович.

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова в своём выступлении расскажет об основных трендах государственной политики в сфере туризма в нашем регионе.

Директор бюро путешествий «Континент», председатель ПОСТ Светлана Баранова выступит с презентацией на тему «Открывая Псков».

Гостинично-ресторанные комплексы «Амарис» (Великие Луки) и «Двор Подзноева» (Псков) также будут представлены на мероприятии.

Заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского Облсовпрофа Ирэна Заблоцкая презентует санатории и базы отдыха учреждения.

Все участники мероприятия акцентируют внимание на новой реальности в туризме в условиях пандемии. Главная задача для всей туристической отрасли как России, так и Республики Беларусь - создать максимально комфортные и безопасные условия для всех желающих путешествовать в этом сезоне.