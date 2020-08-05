12 мешков мусора вывезли с набережной реки Псковы в Любятово

09:26, 05 августа 2020, ПАИ

Молодежный совет Кадастровой палаты привел в порядок берег реки Псковы в Любятово. Субботник прошел в рамках экологической акции «Сохраним родной край». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты.

Общественники собрали 12 мешков мусора весом более 200 килограммов.

Проект приурочен к 20-летию Кадастровой палаты. В акции участвуют сотрудники учреждения во всех регионах России. В рамках акции «Сохраним родной край» с июля по август проведут уборку и очистку природных, природоохранных и прибрежных зон водных объектов в десятках населенных пунктов.

«Участие в экологической акции позволило задуматься о нашем отношении к окружающему миру, - прокомментировала председатель Молодежного совета Кадастровой палаты по Псковской области Алла Иванова. - Сохранять природу в первозданном виде – наш общий долг. Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий мир. Именно он делает нашу жизнь ярче и добрее, дает возможность быть частью ее красоты. Мы существуем благодаря природе, мы в ней рождены! Нужно уважать ее и сохранить для будущих поколений».