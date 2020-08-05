0
12:22
Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка
12:15
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
11:59
В Оренбургской области открыли бюст псковского героя
11:43
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
11:36
Михаил Ведерников новому командиру 76-й дивизии: Уверен, вашими трудами слава вверенного соединения будет многократно приумножена
11:25
За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса больше, чем заболевших
11:23
Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Еще новости
Общество

12 мешков мусора вывезли с набережной реки Псковы в Любятово

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты.

Молодежный совет Кадастровой палаты привел в порядок берег реки Псковы в Любятово. Субботник прошел в рамках экологической акции «Сохраним родной край». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты.

Общественники собрали 12 мешков мусора весом более 200 килограммов.

Проект приурочен к 20-летию Кадастровой палаты. В акции участвуют сотрудники учреждения во всех регионах России. В рамках акции «Сохраним родной край» с июля по август проведут уборку и очистку природных, природоохранных и прибрежных зон водных объектов в десятках населенных пунктов.

«Участие в экологической акции позволило задуматься о нашем отношении к окружающему миру, - прокомментировала председатель Молодежного совета Кадастровой палаты по Псковской области Алла Иванова. - Сохранять природу в первозданном виде – наш общий долг. Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий мир. Именно он делает нашу жизнь ярче и добрее, дает возможность быть частью ее красоты. Мы существуем благодаря природе, мы в ней рождены! Нужно уважать ее и сохранить для будущих поколений».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
12 мешков мусора вывезли с набережной реки Псковы в Любятово Определены жители городов Псковской области, которые чаще обращаются в call-центр «Экопрома» 60 тонн крупногабаритного мусора вывезли с контейнерных площадок Пскова В Красногородске изменился график вывоза мусора из частного сектора Свалку объёмом 300 кубометров ликвидировали в Великих Луках График вывоза мусора изменится в двух районах Псковской области 17 тысяч спецпакетов для ТКО направили в районы Псковской области Более 10 обращений еженедельно поступает в почтовый ящик «Экопрома» в Пскове Около 11 тысяч евроконтейнеров установил регоператор в Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам обращения с ТКО в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка
05 августа 2020
Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
05 августа 2020
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
В Оренбургской области открыли бюст псковского героя
05 августа 2020
В Оренбургской области открыли бюст псковского героя
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
05 августа 2020
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
Михаил Ведерников новому командиру 76-й дивизии: Уверен, вашими трудами слава вверенного соединения будет многократно приумножена
05 августа 2020
Михаил Ведерников новому командиру 76-й дивизии: Уверен, вашими трудами слава вверенного соединения будет многократно приумножена
За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса больше, чем заболевших
05 августа 2020
За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса больше, чем заболевших
Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
05 августа 2020
Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
3,8% населения Псковской области имеют иммунитет к коронавирусу
05 августа 2020
3,8% населения Псковской области имеют иммунитет к коронавирусу

Идет загрузка...