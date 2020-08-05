0
12:22
Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка
12:15
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
11:59
В Оренбургской области открыли бюст псковского героя
11:43
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
11:36
Михаил Ведерников новому командиру 76-й дивизии: Уверен, вашими трудами слава вверенного соединения будет многократно приумножена
11:25
За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса больше, чем заболевших
11:23
Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Еще новости
Общество

Персональные данные россиян предлагают обезличивать по закону

В закон о персональных данных предлагают внести порядок обезличивания информации — после такой «очистки» нельзя будет определить ее принадлежность конкретному человеку. Разработку поправок большинством голосов одобрила рабочая группа «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика», сообщает газета «Известия» со ссылкой на организацию. В группу входят представители бизнеса, а также Минкомсвязи, ФАС, Госдумы и другие.

Ранее правительство РФ внесло в ГД законопроект об обезличивании персональных данных. Согласно документу, обработка информации о человеке может вестись «в дополнительных целях», если на это получено его согласие. Либо, например, «в статистических или иных исследовательских целях», но для этого данные должны быть «очищены». Требования и методы обезличивания, согласно поправкам, установит Роскомнадзор. Законопроект пока не рассматривался в первом чтении.

Рабочая группа настаивает на том, чтобы все требования были указаны именно в законе — это гарантирует их неизменность и уменьшит риски инвестирования в проекты big data и искусственного интеллекта. Принято решение дополнительно проработать поправки ко второму чтению в Госдуме, пояснил заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. В том числе нужно решить вопросы оборота обезличенных данных, запрета на обратный процесс — то есть исключить возможность заново связать информацию с гражданином (деобезличивание) и ввести ответственность за нарушение этого правила. Будут созданы такие механизмы, которые в безусловном порядке обеспечат соблюдение прав граждан на защиту их персональных данных на всех этапах обработки, добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка
05 августа 2020
Росприроднадзор взял пробы на месте разлива мазута в посёлке Серёдка
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
05 августа 2020
8,5 лет проведёт в колонии водитель грузовика за попытку ввезти полтонны наркотиков в Псковскую область
В Оренбургской области открыли бюст псковского героя
05 августа 2020
В Оренбургской области открыли бюст псковского героя
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
05 августа 2020
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
Михаил Ведерников новому командиру 76-й дивизии: Уверен, вашими трудами слава вверенного соединения будет многократно приумножена
05 августа 2020
Михаил Ведерников новому командиру 76-й дивизии: Уверен, вашими трудами слава вверенного соединения будет многократно приумножена
За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса больше, чем заболевших
05 августа 2020
За сутки в Псковской области выздоровевших после коронавируса больше, чем заболевших
Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
05 августа 2020
Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
3,8% населения Псковской области имеют иммунитет к коронавирусу
05 августа 2020
3,8% населения Псковской области имеют иммунитет к коронавирусу

Идет загрузка...