В ПсковГУ открылась первая в регионе лаборатория по анализу больших данных

09:44, 05 августа 2020, ПАИ

Ученые Псковского государственного университета открыли первую в регионе научную лабораторию Lambda-Pskov, которая будет заниматься анализом больших данных (Big Data). Об этом заявил проректор по научной работе Тарас Антал, сообщается в соцсетях вуза.

«В Псковской области наконец-то появился свой полноценный научный центр, ученые которого будут решать конкретные практические задачи в области компьютерных наук», - сообщил проректор.

Новый исследовательский центр является аналогом лаборатории методов анализа больших данных факультета компьютерных наук НИУ «Высшая школа экономики» и Российской академии наук. Cотрудники Института инженерных наук ПсковГУ приступили к научным исследованиям вместе с коллегами из «Высшей школы экономики».

Тарас Антал пояснил, что наиболее активно технологии больших данных используют сотрудники финансовых учреждений, а также работники медицинской отрасли Псковской области. «Большие данные востребованы также в высокотехнологичных производствах, в интернет-компаниях, а также в государственном секторе. Для всех этих отраслей созданная лаборатория будет предлагать конкретные решения практических задач, что позволить сделать шаг вперед в развитии прогресса в этой сфере», - резюмировал он.