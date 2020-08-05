Патрисия Саппез выразила желание продолжить сотрудничество между Псковом и Роаноком

09:46, 05 августа 2020, ПАИ

Сотрудничество между городами-побратимами Псковом и Роаноком выразила желание продолжить Патрисия Саппез. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Доктор филологических наук Патрисия Саппез из города Роанока (штат Вирджиния, США) поблагодарила главу Пскова за доброту и теплый прием.

Еще до начала пандемии доктор Патрисия Саппез из города-побратима Роанока побывала туристом в Пскове, поделилась впечатлениями о городе и выразила благодарность главе Пскова Елене Полонской за теплый прием.

«Мэр Роанока был очень благодарен за прекрасное письмо и подарок от главы города Елены Полонской. Члены Городского совета также были благодарны за дружбу между нашими городами и хотели, чтобы я передала свои теплые пожелания нашему породненному городу Пскову», - сообщила позже Патрисия Саппез.

Кроме того, доктор филологических наук предложила идею обмена обучающими видео, которые смогут дать информацию о породненных городах Пскове и Роаноке детям.

«Так как мы не можем путешествовать прямо сейчас, это может быть хорошим способом поддержать связь между нашими городами», - заключила Патрисия Саппез.

16 октября 1992 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Псковом и Роаноком. С того времени связи между городами стали активно развиваться: обмены официальными делегациями, группами школьников и студентов, творческими коллективами. За годы побратимских отношений было осуществлено большое количество совместных проектов и мероприятий, среди которых участие школьников и студентов в академических программах, творческих и спортивных мероприятиях. Была создана программа по обмену между Феррум колледжем и ПГПИ, которая была наиболее успешной и продолжительной инициативой. 13 псковских студентов получили полные стипендии для обучения в Феррум колледже в течение одного семестра. Кроме того, осуществлялись обмены между студентами и преподавателями. Еще одним большим направлением работы было сотрудничество в сфере здравоохранения и гуманитарная помощь. Оно началось в марте 1992 года, когда состоялся официальный визит делегации города Роанока под руководством председателя Общества дружбы Наташи Петерсен в город Псков. Помимо вузов и школ гости посетили псковские больницы, куда привезли в дар медицинские расходные материалы и оборудование.