На курортах Турции наблюдается всплеск коронавируса

10:24, 05 августа 2020, ПАИ

На турецких курортах наблюдается внезапный рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пишет Lenta.ru.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», - заявил он.

Министр отметил, что Турция должна приложить все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных.

По данным Министерства здравоохранения, 4 августа в стране зарегистрировали 1083 новых случая коронавируса. 18 человек погибли, выздоровели – 994.

В конце июля Фахреттин Коджа уже допускал введение новых ограничительных мер в стране из-за роста статистики по коронавирусу. Считается, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, однако волна еще продолжается.

Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тысячи человек скончались.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.