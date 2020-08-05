В паломническом центре Псково-Печерского монастыря выявили очаг коронавируса

10:45, 05 августа 2020, ПАИ

Очаг коронавируса выявили в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В псковской стоматологической клинике и паломническом центре Псково-Печерского монастыря остаются очаги коронавируса, - отметил Ведерников. – Плюс шесть новых случаев за сутки».

По словам главы региона, вспышки были локализованы, но требования были ужесточены.

«Ограничить число паломников и усилить контроль за профилактикой. Уже обсудили этот вопрос с митрополитом, попросил Роспотребнадзор дать рекомендации», - отметил губернатор, призвав жителей региона соблюдать дистанцию, пользоваться СИЗами и следовать рекомендациям Роспотребнадзора.