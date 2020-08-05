Псковским медикам продолжат доплачивать за лечение больных коронавирусом

10:49, 05 августа 2020, ПАИ

За лечение больных коронавирусом продолжат доплачивать псковским медикам. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Некоторые неправильно восприняли информацию, в июле выплаты не будут отменены», - отметил губернатор, добавив, что изменения для медиков скорой помощи запланированы на начало августа.

Также глава региона отметил, что медики, которые лечат инфицированных коронавирусом, будут получать выплаты вплоть до выписки последнего пациента.