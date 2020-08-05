Более 500 человек находятся на лечении от COVID-19 в Псковской области

10:55, 05 августа 2020, ПАИ

В Псковской области на лечении от коронавируса сейчас находятся 524 пациента, 194 были госпитализированы в COVID-центр, у 161 выявлена коронавирусная пневмония, еще 4 находятся на аппарате ИВЛ, 330 человек — на амбулаторном лечении, из них 26 детей, три ребенка госпитализированы. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе селекторного совещания с медиками 5 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом она добавила, что 1 тыс. 348 человек — пациенты, которые находятся на динамическом наблюдении. В единственном обсерваторе в Усвятах нет ни одного пациента. Но пока он сохраняется.

Марина Гаращенко рассказала, что, по последним данным, заняты 292 койки, что составляет 47 % от общей мощности региона. Председатель комитета считает этот показатель хорошим.

Гаращенко отметила, что сегодня в целях повышения охвата граждан тестированием и подготовки к осенне-зимнему периоду принято решение расширить группы пациентов для тестирования: теперь тестированием будут охвачены и те, кто обращается с симптомами ОРВИ и гриппа. В регионе будут тестировать всех подростков, беременных, людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и с тяжелым, нетипичным течением вирусных заболеваний. Также по решению лечащего врача пациента тоже могут протестировать на COVID-19.

«Мы имеем очаги, за период всей работы областной больницы зафиксировано 8. Сохраняются 2 очага свежих. По остальным очагам подъема нет», - заверила Гаращенко.