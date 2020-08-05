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Общество

Каждый десятый житель Псковской области обследован на наличие коронавируса

Фото Дарьи Хватковой.

На наличие коронавируса обследован каждый десятый житель Псковской области. Об этом рассказал Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в регионе всего находился 21 512 человек.

«Каждый десятый житель региона был обследован на коронавирус, - отметил Нестерук. – Очереди в лабораториях отсутствуют, исследования проводятся своевременно».

Основными источниками заражения являются быт, контакт с зараженными, медучреждения и производства.

«В 1004 случаях не удалось установить источник заражения», - добавил главный санитарный врач.

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 118 случаев внебольничной пневмонии.

«Количество внебольничной пневмонии снизилось в 3,1 раза за всё время», - отметил Александр Нестерук.

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