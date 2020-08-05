Каждый десятый житель Псковской области обследован на наличие коронавируса

11:02, 05 августа 2020, ПАИ

На наличие коронавируса обследован каждый десятый житель Псковской области. Об этом рассказал Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в регионе всего находился 21 512 человек.

«Каждый десятый житель региона был обследован на коронавирус, - отметил Нестерук. – Очереди в лабораториях отсутствуют, исследования проводятся своевременно».

Основными источниками заражения являются быт, контакт с зараженными, медучреждения и производства.

«В 1004 случаях не удалось установить источник заражения», - добавил главный санитарный врач.

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 118 случаев внебольничной пневмонии.

«Количество внебольничной пневмонии снизилось в 3,1 раза за всё время», - отметил Александр Нестерук.