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Общество

Специалист Минздрава дала рекомендации по возобновлению диспансеризации в Псковской области

Рекомендации по возобновлению диспансеризации в Псковской области дала руководитель отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах, руководитель Федерального Центра здоровья, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Выездная диспансеризация возможна только после полного снятия ограничений», - подчеркнула Екатерина Иванова, добавив, что пока о ней речь не идёт.

Екатерина Иванова призвала соблюдать социальную дистанцию и обеспечить учреждения антисептиками.

«Принимать на диспансеризацию больного коронавирусом можно только после двух отрицательных тестов», - подчеркнула спикер, добавив, что медиков стоит максимально оснастись СИЗами, а также обеспечить проветривание и обработку поверхностей.

Екатерина Иванова отметила, что в Псковской области следует повысить выявляемость заболеваний, злокачественных образований.

«В регионе крайне низкий показатель 0,5 на 1 тысячу в 2019 году», - добавила спискер, отметив, что не следует привлекать на диспансеризацию людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

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