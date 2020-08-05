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Общество

Ираида Сивачёва: В этом году важна вакцинация

«В этом году важна вакцинация. Теперь 60 % населения Псковской области надо привить», - заявила главный врач Центра СПИД Ираида Сивачёва на селекторном совещании с медработниками Псковской области 5 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Сивачева считает, что именно вакцинация против гриппа будет являться «важным мероприятием по сохранению здоровья и снижению смертности». За сезон необходимо 359 тысяч человек привить, из них 69 тысяч детей.

Кроме того, в Псковской области еще должны привить не менее 70 % работников птицеводства и свиноводства.

Ираида Сивачёва рассказала, что 24 августа в регионе должны начать информирование населения по мерам профилактики гриппа. Поскольку только защита 60 % населения даст «реальный эффект при защите от гриппа».

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