Ираида Сивачёва: В этом году важна вакцинация

11:22, 05 августа 2020, ПАИ

«В этом году важна вакцинация. Теперь 60 % населения Псковской области надо привить», - заявила главный врач Центра СПИД Ираида Сивачёва на селекторном совещании с медработниками Псковской области 5 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сивачева считает, что именно вакцинация против гриппа будет являться «важным мероприятием по сохранению здоровья и снижению смертности». За сезон необходимо 359 тысяч человек привить, из них 69 тысяч детей.

Кроме того, в Псковской области еще должны привить не менее 70 % работников птицеводства и свиноводства.

Ираида Сивачёва рассказала, что 24 августа в регионе должны начать информирование населения по мерам профилактики гриппа. Поскольку только защита 60 % населения даст «реальный эффект при защите от гриппа».