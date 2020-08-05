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Общество

Михаил Ведерников новому командиру 76-й дивизии: Уверен, вашими трудами слава вверенного соединения будет многократно приумножена

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Сергея Чубарыкина с назначением на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Вы принимаете командование старейшим соединением Воздушно-десантных войск России. За годы службы вы снискали авторитет сильного руководителя, широко известного своей ответственностью, смелостью и любовью к Родине. Высокое доверие, оказанное вам руководством Вооруженных сил Российской Федерации, лучшим образом доказывает ваши выдающиеся личные и профессиональные качества», — отметил глава региона в поздравительном адресе, который был направлен новому комдиву.

Михаил Ведерников пожелал командиру 76-й ДШД дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия. «Уверен, вашими трудами слава вверенной дивизии будет многократно приумножена», — заметил губернатор.

Сергей Чубарыкин назначен на должность командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Личному составу соединения нового руководителя накануне представил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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