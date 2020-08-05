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Общество

В Оренбургской области открыли бюст псковского героя

В 2020 году в России отмечается двадцатилетие подвига шестой роты. В соответствии с указом президента каждому воину, погибшему на высоте 776, в памятный год установят бюст. 25 июля такой бюст в станице Кандауровка Оренбургской области установили Герою России старшему лейтенанту Алексею Воробьеву. Газета «Псковская правда» встретилась с его отцом, заместителем главы Пскова Владимиром Воробьевым, и расспросила о подробностях мероприятия.

«Станица Кандауровка - моя малая родина, - рассказывает Владимир Воробьев. - Там Алеша учился последний год и заканчивал школу. Мы с его матерью в это время были в командировке в Сирии, поэтому сын жил у бабушки с дедушкой. Когда он погиб, мы приняли решение похоронить Алешу там, где могилы всех моих предков и живут мои родственники».

Сейчас местная школа носит имя Алексея Воробьева. Бюст установили рядом со школой. На митинг, посвященный открытию, пришли друзья и одноклассники Алексея, местные жители, сослуживцы, десантники, депутаты, уроженец Оренбургской области космонавт Юрий Романенко.

Полную версию статьи можно прочитать на сайте «Псковской правды».

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