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Общество

Александр Козловский: «Единая Россия» выдвинула кандидатов для участия в выборах

В предстоящих выборах будет участвовать 1154 кандидата от партии. В число выдвиженцев вошли активисты и сторонники партии, беспартийные.   Сформированы сильные команды кандидатов, которые представят «Единую Россию» на сентябрьских выборах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

«Это достойные люди, желающие трудиться на местах на благо земляков. Многие из кандидатов проявили себя во время пандемии и самоизоляции, не остались в стороне: присоединились  к волонтерской работе и помогали ветеранам и одиноким людям, поддерживали медиков, передавали средства защиты и продуктовые наборы, оказывали поддержку на местах тем, кому она необходима.  Думаю, что, используя ресурс регионального отделения «Единой России», свой авторитет, наши кандидаты смогут достойно пройти избирательные кампании и победить на выборах», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

В  этом году в регионе будет проходить 114 избирательных кампаний: в 108 поселениях области пройдут выборы депутатов городских и сельских поселений, также состоятся выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов и выборы главы Себежского района. А также дополнительные выборы по одномандатным округам в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов.

Единый день голосования в этом году выпал на 13 сентября.

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