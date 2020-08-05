Александр Козловский: «Единая Россия» выдвинула кандидатов для участия в выборах

12:18, 05 августа 2020, ПАИ

В предстоящих выборах будет участвовать 1154 кандидата от партии. В число выдвиженцев вошли активисты и сторонники партии, беспартийные. Сформированы сильные команды кандидатов, которые представят «Единую Россию» на сентябрьских выборах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Это достойные люди, желающие трудиться на местах на благо земляков. Многие из кандидатов проявили себя во время пандемии и самоизоляции, не остались в стороне: присоединились к волонтерской работе и помогали ветеранам и одиноким людям, поддерживали медиков, передавали средства защиты и продуктовые наборы, оказывали поддержку на местах тем, кому она необходима. Думаю, что, используя ресурс регионального отделения «Единой России», свой авторитет, наши кандидаты смогут достойно пройти избирательные кампании и победить на выборах», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

В этом году в регионе будет проходить 114 избирательных кампаний: в 108 поселениях области пройдут выборы депутатов городских и сельских поселений, также состоятся выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов и выборы главы Себежского района. А также дополнительные выборы по одномандатным округам в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов.

Единый день голосования в этом году выпал на 13 сентября.