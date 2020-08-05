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Общество

Через границу в Псковской области не пропустили 14 тонн овощей

14 тонн овощей не пропустили на территорию России через Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пункте карантина растений «Долосцы-1», расположенном на российско-белорусском участке в Псковской области, запрещён ввоз 14 тонн овощей. Свежие огурцы весом 10 тонн и перец 4 тонны перемещались автомобильным транспортом из Белоруссии в адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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