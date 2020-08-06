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Общество

#Опросник ПАИ-live: Нужен нам берег турецкий?

С августа Россия восстановила авиасообщение с Турцией. Корреспонденты ПАИ вышли на улицы города, чтобы узнать у псковичей, как они относятся к появившейся возможности поехать к заграничному морю? 

Наши собеседники разделились на три лагеря.

Первые хотели бы поехать в Турцию и другие страны, но в связи с коронавирусом все же остаются дома. Есть и те, кто считает, что необходимо закрыть все границы до улучшения ситуации в мире.

Вторые предпочли бы отправиться на российский юг или посетить другие города нашей страны, не менее интересные и красивые. Считают, что сейчас то самое время, когда можно и нужно путешествовать по Золотому кольцу России. 

Третьи считают, что для отдыха достаточно и дачи.

 

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