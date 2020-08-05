Сотрудники псковского УФСИН привезли подарки в приют «Лесопилка»

14:17, 05 августа 2020, ПАИ

Сотрудники Управления ФСИН России по Псковской области привезли подарки и помогли по хозяйству приюту для бездомных собак «Лесопилка». Об этом сообщается в группе организация «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня к нам приехал целый отряд из УФСИН России по Псковской области. С подарками! И с мужской силой! - написали зоозащитники. - Огромное спасибо за провиант и такую необходимую физическую помощь!».

Кроме того, работники организации рассказали, что новые вольеры для собак уже готовы. И сегодня в приют поступят теплые будки. «Вольеры полностью готовы принять своих постояльцев», - отметили общественники.

В пресс-службе УФСИН России по Псковской области Псковскому агентству информации рассказали, что в приют «Лесопилка» привезли мешки сухого корма, мясные консервы, различные крупы, субпродукты, мясо, медикаменты, аксессуары для ухода за животными.

«Идея помочь приюту пришла после того, как по местному телевидению показали сюжет – клич о помощи. Представители общественной организации «Зоозащита» просили неравнодушных жителей города оказать посильное содействие в приобретении корма для питомцев. Инициаторами благотворительного марафона выступили представители женсовета и совета молодых специалистов пенитенциарного ведомства. На зов о помощи активно откликнулись многие сотрудники УФСИН России по Псковской области», - отметили в пресс-службе управления.