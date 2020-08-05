В Псковской области на поддержку фермерских хозяйств выделили 11,5 млн рублей

15:06, 05 августа 2020, ПАИ

11,5 млн рублей выделили в Псковской области на поддержку фермерских хозяйств. Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе 5 августа.

В этом году в рамках грантового конкурса «Агростартап» выбрали три победителя – 2 животноводства и 1 льноводство.

«Всего было подано 24 заявления, конкурс очень большой», - отметил Николай Романов, добавив, что всего на поддержку было выделено 11,5 млн рублей.

Николай Романов подчеркнул, что 6 августа будут объявлены конкурсы «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

«Мы рекомендуем, кто не выиграл, участвовать в этих конкурсах, - добавил спикер. – В первом может участвовать гражданин, физическое лицо, а во втором те, кто зарегистрирован как фермер».

В этом году жители Санкт-Петербурга подали большее количество документов, поскольку, по словам Николая Романова, в Псковской области больше возможностей.