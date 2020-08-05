Более 1 млрд рублей вложили в строительство коровника в Псковской области

15:13, 05 августа 2020, ПАИ

В строительство нового коровника в Псковской области вложили более 1 млрд рублей. Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе 5 августа.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов вложил 1 млрд 200 млн рублей в строительство нового животноводческого комплекса на 1 800 голов крупного рогатого скота, который откроется через два месяца.

«Скоро также будем строить новый мясокомбинат в Великолукском районе, выделили 30 млрд рублей, - отметил Николай Романов. – «Агроинвест» начал строительство площадки 1 800 роботов».