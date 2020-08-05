Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» может появиться в Псковской области

15:24, 05 августа 2020, ПАИ

В Псковской области может появиться звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе 5 августа.

«Наш актив выйдет к губернатору с предложением ввести региональный знак заслуженного работника сельского хозяйства, - отметил Николай Романов. – Мы показываем неплохие результаты на фоне России, по СЗФО».