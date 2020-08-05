Компания «Экопром» призвала автовладельцев не перекрывать доступ к мусорным контейнерам

15:20, 05 августа 2020, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО «Экопром» призывает автовладельцев не перекрывать доступ к контейнерным площадкам и не препятствовать оказанию коммунальной услуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По мнению представителей компании, проблема припаркованных машин, которые мешают вывозить мусор с контейнерных площадок, характерна для Пскова и других крупных городов региона: «Из-за автовладельцев, оставляющих свой транспорт в неположенных местах, мусоровозы не могут подъехать к бакам и вывезти ТКО. Все это может приводить к сбоям в графике вывоза ТКО, а следовательно, к недовольству населения и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки».

В компании пояснили, что во дворе многоквартирного дома следует парковаться очень аккуратно, чтобы не преграждать путь не только мусоровозам, но и другому спецтранспорту — скорой помощи, пожарной, аварийной службам.

«Обеспечение доступа сотрудников специализированных организаций к контейнерным площадкам многоквартирных домов и мусорокамерам входит в обязанности управляющих компаний», - добавили в «Экопроме».