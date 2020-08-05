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Общество

Около 300 тысяч человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте

Из-за взрыва в Бейруте около 300 тысяч человек остались без жилья. Об этом рассказал губернатор Бейрута Марван Аббуд, пишет РИА Новости.

«Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту. Ущерб превышает 3 миллиарда долларов», - рассказал губернатор.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими.

По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

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