Около 300 тысяч человек остались без жилья из-за взрыва в Бейруте

15:51, 05 августа 2020, ПАИ

Из-за взрыва в Бейруте около 300 тысяч человек остались без жилья. Об этом рассказал губернатор Бейрута Марван Аббуд, пишет РИА Новости.

«Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту. Ущерб превышает 3 миллиарда долларов», - рассказал губернатор.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими.

По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.