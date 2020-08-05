Более 15 тысяч тонн зерна намолочено в Псковской области

15:52, 05 августа 2020, ПАИ

В Псковской области сельскохозяйственными предприятиями продолжается активный сбор урожая. В настоящее время намолочено 15,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 3,7 тыс. га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Валовое производство рапса составляет около 6 тыс. тонн, что на одну тонну больше, чем на аналогичную дату в 2019 году, подчеркнули в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Лидирующими районами по урожайности зерновых культур и рапса являются Палкинский (73 ц/га зерна и 37 ц/га рапса), Островский (70 ц/га и 37 ц/га соответственно), Пыталовский (65 ц/га и 34 ц/га соответственно), а также Пушкиногорский, Псковский и Опочецкий районы.

Кроме того, накопано 30 тонн картофеля и собрано около 9 тонн овощей открытого грунта.

Уборочная площадь зерновых культур в текущем году составляет свыше 43 тыс. га, рапса — порядка 8 тыс. га, картофеля — около 2 тыс. га, овощей открытого грунта — около 1 тыс. га.