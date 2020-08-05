Более полумиллиона рублей украли мошенники у жителей Псковской области за сутки

16:27, 05 августа 2020, ПАИ

Жители Псковской области лишились почти 560 тысяч рублей из-за дистанционных мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, за сутки сообщения о дистанционных хищениях поступили в полицию Великих Лук, Себежа и Гдовского района.

В ведомстве рассказали, что звонившие неизвестные представились сотрудниками службы безопасности известного банка и сообщили собеседникам, что с их счетов пытаются незаконно списать денежные средства, а чтобы приостановить транзакцию, необходимо назвать ключ из СМС-сообщения. После общения с лжебанкирами 31-летняя великолучанка лишилась 339 тысяч рублей, 48-летняя жительница поселка Сосновый Бор Себежского района 140 тысяч рублей, а 26-летний мужчина из Гдовского района перевел мошенникам 80 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследования продолжаются.